Bulkaz, yaptığı açıklamada, son aldıkları Pınar Karşıyaka galibiyetinin çok özel olduğunu belirterek, "İki takımın da aynı puanda başladığı bir maçtı. Bizi yukarıya atan bir galibiyet oldu. Bu yüzden mutluyuz. Sezon başından beri evimizde kaybetmeyeceğimizi ve bunun bizi play-off'a getireceğini söyledik, söylediğimiz şekilde de devam ediyor." diye konuştu.

Bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulkaz, "Rakibimiz hem Avrupa Ligi hem de Türkiye liginde büyük bütçelerle mücadele ediyor ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu maça da iyi motive olur ve en az hatayı yaparsak, çalıştığımız doğruları yapabilirsek salondan galibiyetle ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ozan Bulkaz, gelecek sezon Avrupa'da mücadele etmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefimiz, evimizde maç kaybetmeden çıkabileceğimiz en üst sıraya çıkıp önümüzdeki yıl Avrupa'da oynamak. Oyuncular da galip gelmenin verdiği öz güvenle hem sürekli kazanmak istiyorlar hem de birlikte oynamaktan keyif alıyorlar. Güzel bir hava yakaladık. Umarım bir sonraki hafta sahamızda oynayacağımız Eskişehir Basket maçını da dolu tribünler önünde kazanırız."