Net borç tam 841 milyon TL – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    tam 841 milyon

    Net borç tam 841 milyon TL
    Denetleme Kurulu Başkanı Ören, kulübün borcunu da açıkladı. Ören, "Kısa vadeli 551 milyon 95 bin 909 . Uzun vadeli borçlarlar 487 milyon 423 bin 247 TL, toplam borç 1 milyar 38 milyon 519 bin 156 liradır. Kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 liradır. borcumuz 841 milyon 59 bin 617 liradır" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:39
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