FIFA önünde şike nöbeti – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    önünde şike nöbeti

    <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> önünde şike nöbeti
    Trabzonsporlu taraftarlar, 2010-11 ile ilgili devam eden şike sürecinde hak arayışını sürdürmek için binası önünde, "Aydınlığın gücü, elbet yenecektir karanlığı!" diyerek çadır kurdu. Sonuç alınamazsa açlık grevine başlanacak. Eylem 4 gün sürecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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