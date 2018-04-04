Bir isim daha başkanlığa adaylığını açıkladı
Trabzonspor’da, 7 Nisan’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da, iş adamı Ahmet Ağaoğlu'nun ardından iş adamı Metin Kaya'da başkanlık için adaylığını açıkladı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde düzenlenen basın toplantısında, olağanüstü genel kurulda Trabzonspor Kulüp Başkanlığına adaylığını açıklayan iş adamı Metin Kaya, Trabzonspor'da seçimlerin sancılı geçtiğini söyledi. Kaya, "Trabzonspor bizim davamız. Bizimle beraber yola çıkan dava arkadaşlarımızla bütün borcun ve Trabzonspor camiasının bunlara layık olmadığını gördüğümüz için bir karar aldık. Trabzonspor'umuza sahip çıkma noktasında, yeniden bir dirilişe ihtiyaç olduğunu gördük. Trabzonspor'un neresinden tutarsak elimizde kalıyor. Ama Trabzonspor o kadar büyük ki tüm sorunların üstesinden gelinebileceği inancı bizde olduğu için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Takım elbiseleri ile Trabzon'a gelip 'Ben borcu kesmeye geliyorum' ifadelerini kullananlar, 5 lira koyarak, 15 lira götürdü. İşte Trabzonspor'umuzun hali içler acısı. Biz böyle bir vaatte bulunmuyoruz" dedi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:15
-
'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 8
Yorum
mehcemtek İmparator söylediyse vardır bi bildigi bu sene Sampiyon GALATASARAY.....
-
Valencia kancası!
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖYLEDİĞİN İLE BJK TALİSCAYİ ALMASINI GEREKTİREN HİÇ BİR ALAKA YOK ! ALMAK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ DAHA PAHALIYA SATMA DERDİNDELER !
-
Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 6
Yorum
fenerliking Alper daha nereye koşu yapacağını bilmiyor. Aykut hoca ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. 27sinden sonra bir oyuncu santrafora evrilemez
Bir isim daha başkanlığa adaylığını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.