Evinde kral – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Evinde kral

    Evinde kral

    'un bileği evinde bükülmüyor.

    'un bileği evinde bükülmüyor. Bordo-mavililer, evinde oynadığı son 5 maçı kazandı. Son olarak evinde 'yı 108-105 mağlup eden bordo- mavililer, evinde Tofaş, , Banvit ve Gaziantep'e de şans tanımadı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:56
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