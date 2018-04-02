Gomis attı, Burak sessiz
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi Gomis ile takipçisi Burak Yılmaz, müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.
Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.
Öte yandan Fransız forvet attığı gol sonrası sevincini Teknik Direktör Fatih Terim'e sarılarak paylaştı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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