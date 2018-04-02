Gomis attı, Burak sessiz – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    attı, Burak sessiz

    Gomis attı, Burak sessiz
    Galatasaray-Trabzonspor maçında iki takım golcüleri de karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi gol atarken, bordo-mavililerin forveti ise ses kaldı.

    'in 27. haftasında Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında ligin golcüleri de karşı karşıya geldi. Gol krallığında zirvede olan Bafetimbi Gomis ile takipçisi Burak Yılmaz, müsabakaya 11 başladı. 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililerin yıldızı Burak ise maçı gol atamadan tamamladı.
    Gol krallığı yarışında Gomis, 26 golle zirvede yer alırken, Burak ise 20 golle ikinci sırada bulunuyor.

    Öte yandan Fransız forvet attığı gol sonrası sevincini Teknik Direktör Fatih Terim'e sarılarak paylaştı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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