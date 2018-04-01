İngiliz devi servet önerdi! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    İngiliz devi servet önerdi!

    İngiliz devi servet önerdi!

    Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynadığı maçlarda menajerlerin yakın takibinde olan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın en ciddi alıcısının Tottenham kulübü olduğu bildirildi.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:17
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