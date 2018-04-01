22 oyuncu götürüldü
İstanbul kafilesinde 22 oyuncu yer aldı.
İstanbul kafilesinde 22 oyuncu yer aldı. İşte o isimler: Onur Kıvrak, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Rodallega, N'Doye ve Burak Yılmaz.
7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.
5 EKSİK VAR
Bordo-mavil takım, 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kolombiyalı kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
N'DOYE YEDEK GÜÇ
Galatasaray'a karşı son 3 maçta da gol atan Dame N'Doye'u Rıza Çalımbay'ın 'yedek güç' olarak kulübede tutacağı öğrenildi. Senegalli forvetin, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda görev alması bekleniyor. N'Doye, Malatyaspor maçında da 57'de oyuna girip, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.
7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.
5 EKSİK VAR
Bordo-mavil takım, 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kolombiyalı kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
N'DOYE YEDEK GÜÇ
Galatasaray'a karşı son 3 maçta da gol atan Dame N'Doye'u Rıza Çalımbay'ın 'yedek güç' olarak kulübede tutacağı öğrenildi. Senegalli forvetin, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda görev alması bekleniyor. N'Doye, Malatyaspor maçında da 57'de oyuna girip, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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