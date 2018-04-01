22 oyuncu götürüldü – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    22 oyuncu götürüldü

    22 oyuncu götürüldü

    kafilesinde 22 oyuncu yer aldı.

    kafilesinde 22 oyuncu yer aldı. İşte o isimler: , Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, , Abdülkadir Ömür, Rodallega, N'Doye ve .

    7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
    Fırtına'da 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartları olan Onur Kıvrak, , Okay, Olcay ve N'Doye bu akşam da kart görmeleri durumunda haftaya Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Sınırda yer alan Bero ve Durica ise kadroda yer almıyor.

    5 EKSİK VAR
    Bordo-mavil takım, 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Kolombiyalı kaleci Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, karşısında forma giyemeyecek.

    N'DOYE YEDEK GÜÇ
    Galatasaray'a karşı son 3 maçta da gol atan Dame N'Doye'u Rıza Çalımbay'ın 'yedek güç' olarak kulübede tutacağı öğrenildi. Senegalli forvetin, oyunun gidişatına göre ikinci yarıda görev alması bekleniyor. N'Doye, Malatyaspor maçında da 57'de oyuna girip, Yusuf Yazıcı'ya asist yapmıştı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    22 oyuncu götürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN