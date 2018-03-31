Varsa yoksa Avrupa – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Varsa yoksa

    Varsa yoksa Avrupa

    BORDO-mavililer, 'ya kilitlendi…

    'de bir taraftan kongre sürecine giren bir taraftan da ligdeki hedefini kovalayan Trabzonspor için nisan ayının ilk yarısı hareketli geçecek. Yarın Galatasaray ile kritik bir derbiye çıkacak bordo-mavililer, bu maçtan galibiyetle ayrılıp, Avrupa yürüyüşünde elini güçlendirmek istiyor. Ardından kendi sahasında beşincilik için yarıştığı ile karşı karşıya gelecek. ekibinin futbolcuları, Avrupa hedefine ulaşarak taraftarını bir nebze de olsa sevindirmek istiyor.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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