Uğur yerini garantiledi – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Uğur yerini garantiledi

    Uğur yerini garantiledi

      ekibinin 29 yaşındaki stoperi , son iki dönemde A 'a seçilmesinin yanı sıra son iki lig maçındaki performansı ile de takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

    ekibinin 29 yaşındaki stoperi , son iki dönemde A 'a seçilmesinin yanı sıra son iki lig maçındaki performansı ile de takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Tecrübeli oyuncunun derbisine da ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, yanında oynayacak ismin ise Slovak Tomas Hubocan olması bekleniyor. Zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da son dönemdeki futbolu ile taktir toplayan 1.85 boyundaki savunmacı, Galatasaray karşılaşması öncesi de takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi. Uğur, tüm takımın Avrupa kupalarına katılma inancı taşıdığını belirterek, "Son iki haftadaki oynadığımız ve aldığımız sonuçlar bunun kanıtı. Ancak Galatasaray galibiyetiyle bunu taçlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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