"Kalitenizi gösterin" – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    "Kalitenizi gösterin"

    "Kalitenizi gösterin"

    takımla yaptığı konuşmada “’ı yenersek Avrupa hedefimizde yolumuz açılır. Bu nedenle kalite ve karakterinizi sahaya yansıtın” dedi.

    'de son iki haftada üst üste Teleset Mobilya Akhisarspor ile Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden 5'inci sıraya yükselen ve Avrupa kupalarına katılma noktasında umutlanan , milli aranın ardından deplasmanda karşılaşacağı 'ı da devirmek istiyor. Fırtına, son 3 derbide sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği ezeli rakibi karşısından yine galibiyetle ayrılıp Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör , derbisinden 3 puanla çıkmanın planlarını yapıyor. Ezeli rakipleri ile oynayacakları karşılaşmanın Avrupa yolunda kritik bir viraj olduğunu oyuncularına her fırsatta anlatan 54 yaşındaki hoca, "Galatasaray özellikle kendi saha ve taraftarı önünde etkili bir takım. Bu nedenle 90 dakika oyun disiplininden kopmadan sahada mücadele etmenizi istiyorum" uyarısında bulundu.

    YAPTIK YİNE YAPARIZ
    Derbinin üst düzey tempoda bir oyuna sahne olacağını da söyleyen Çalımbay, "Alacağımız galibiyet Avrupa yolunda önümüzü açacaktır. Bu bilinçle kalitenizi ve karakterinizi sahaya yansıtın" diye konuştu. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Galatasaray şampiyonluk için yarışıyor. Biz var olan kapasite ve potansiyelimizi sahaya yansıtırsak oradan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz. Bunu daha önce yaptık yine yapacağız."

    TAHAMMÜLLERİ YOK / Mini Yorum / Yunus Emre Sel
    Galatasaray derbisi öncesi konsantrasyon kaybı oluşturucak durumlardan takımı uzak tutmak teknik heyetin görevi. Bu konuda gerek futbolculuk gerekse teknik adamlık döneminde birçok kritik maç oynayan da oldukça tecrübeli. O nedenle derbiye 'un oldukça iddialı çıkacağını tahmin ediyorum. Ancak şu bir gerçek ki G.Saray ile Trabzon arasında oynanacak maç bu sezonun en çekişmeli ve en zevkli karşılaşmalarından bir tanesi olacak. Çünkü iki takımın da kaybetmeye tahammülü artık yok.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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