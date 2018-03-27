Trabzonspor eksik çalıştı!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarına giden Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Novak, Hubocan ve Onazi ile sakatlıkları devam eden Esteban, Durica, Castillo katılmadı. Bero ve Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, koşu ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanı, dar alandaki maçla tamamladı. Milli maçlar nedeniyle eksik çalışan Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay da dar alandaki çift kalede yer aldı.
Öte yandan, antrenman öncesi tesislere gelen Yavuz Selim İlkokulundan bir grup öğrenci, Galatasaray karşılaşması için futbolculara başarı diledi.
Trabzonspor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:39
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 1
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 7
Yorum
huseyin aynı Aykut Kocam, GS maçından 3 maç önce de "3 maç sonra lideriz" de demişti ama puan farkı ortada :)
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
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