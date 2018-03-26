Trabzonspor’a çifte müjde

AK Parti'nin Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trabzonspor'a da iki müjde geldi. Erdoğan, bordo- mavili takımın eski stadı Avni Aker'le ilgili yaptığı açıklamada, "Yıllarca Trabzonspor'un başarılarına şahitlik eden Avni Aker'in yerine güzel bir şehir parkı ve takımımızın ve Trabzon hatıralarını yaşatacak, inşallah bir müzeyi orada kurmuş olacağız" dedi.

MAÇA RAHAT GİDİLECEK

Erdoğan, Trabzon'a kazandırdıkları 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı'nın uluslararası düzeyde bir tesis olarak şehre hizmet verdiğini kaydederek, ulaşım problemini de tamamen bitireceklerini ifade etti: "Sıcak asfalt hazırlığı da yapıldı. Kanuni bulvarı ile sahil bağlantı yollarına, kanuni Bulvarı tünelleri ve kavşakları ile tarihi bir projedir. Ulaşım sorunu böylelikle tümüyle çözülmüş olacak."