"Her takımı yeneriz" – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    "Her takımı yeneriz"

    "Her takımı yeneriz"

    ekibinin tecrübeli defans oyuncusu , G.Saray derbisini kazanacaklarını söyledi.

    ekibinin tecrübeli defans oyuncusu , G.Saray derbisini kazanacaklarını söyledi. 33 yaşındaki Portekizli, "Biz çok iyi bir takımız. Her takımı da yenebiliriz. Muhteşem taraftarımızın desteği ile kazanan biz olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:07
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