3 maç cumartesi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    3 maç

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    Avrupa kupalarını hedefleyen , önümüzdeki 5 lig maçının 3'ünü oynayacak.

    Avrupa kupalarını hedefleyen , önümüzdeki 5 lig maçının 3'ünü oynayacak. G.Saray ile 1 Nisan Pazar günü 19.00'da, ile 7 Nisan 16.00'da, Osmanlı ile 16 Nisan Pazartesi 20.00'de, ile 21 Nisan 16.00'da ve ile 28 Nisan 16.00'da karşılaşacak.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:11
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