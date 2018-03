Dersimiz Galatasaray!

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra oynayacağı G.Saray derbisine galibiyet parolası ile hazırlanmaya başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ise oyunculara verdiği 4 günlük izin sırasında yardımcılarıyla birlikte rakibi üzerinde yaptığı analizleri, bu hafta antrenmanlarda ders işler gibi anlatacak. İşte 54 yaşındaki hocanın sarı-kırmızı takım için alacağı önlemlerden bazıları:

GOMİS'İN BAĞLANTILARINI KESECEK

Çalımbay, attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis'in kendi maçlarında daha az topla buluşması için orta sahadaki oyunculardan pas trafiğini kesmelerini isteyecek. Özellikle Rodrigues- Gomis ikilisinin buluşmasını engellemeye çalışacak olan Çalımbay, bu konuda Okay ve Pereira'ya çok güveniyor.



ORTA SAHADA MÜCADELE EDİLECEK

Her iki takımın orta sahasının da dirençli olduğunu göz önüne alacak olan Çalımbay, mücadeleyi burada yoğunlaştıracak. Orijinal mevkileri kanat olmayan oyuncuları, sol ve sağ kanatta görevlendiren tecrübeli hoca, bu futbolcularına da zaman zaman içe kaydırarak daha çok topa hakim olmaya çalışacak.



BOL ŞUT SONUÇ GETİRİR, VURUN

Ayrıca formda olan Burak'ı ileride daha çok topla buluşturmaya çalışacak Çalımbay, mücadele yönü ön plana çıkan Olcay'a mı yoksa daha bitirici paslar atan Dame N'Doye'a mı forma vereceği konusunda henüz kararsız. Ancak Çalımbay, tüm oyuncularından bol bol şut çekmelerini isteyecek.

ZAFER YOLU / Mini Yorum / Yunus Emre Sel

Galatasaray derbisine özel olarak çalışmak gerekiyor. Aslında her maç kendi özelinde farklı çalışmalar gerektirir ancak bu kez biraz farklı olacak. Zira uzun zamandır Trabzonspor'a karşı kazanamayan, galip geldiği zaman ise zorluklarla karşılaşan sarı-kırmızı takım, şampiyonluk yolundaki en önemli engel olarak bakıyordur bu karşılaşmaya. Trabzonspor ise Avrupa kupaları için kazanmak zorunda. Böyle bir ortamda özellikle gol makinesi Gomis'le pas bağlantısı kesilirse sonuca gitme anlamında çok önemli bir artı kazanacaktır Trabzonspor. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılacaktır.