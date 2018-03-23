Galatasaray'ı avlıyor!

Süper Lig'de milli aranın ardından Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, ezeli rakibini yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Bordo-mavili takımın 2014-15 sezonundan itibaren sarıkırmızılılar ile oynadığı 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans bu beklentinin daha da artmasına neden oldu. Trabzonspor, 2014-2015 sezonunda oynadığı maçlarda ezeli rakibini 0-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederken, 2016-2017 sezonda ise 0-1 ve 2-0'lık sonuçlar ile sahadan galip ayrılmayı başarmıştı.

SKANDAL YAŞANMIŞTI

Trabzonspor, bu sezonun ilk yarısında Trabzon'daki derbiyi ise N'Doye ve Yusuf'un golleri ile 2-1 kazanmıştı. Fırtına'nın Galatasaray'a 2015-16 yılında 0-1 ve 2-1'lik sonuçlarla aldığı mağlubiyetlere ise hakem kararları damgasını vurmuştu. İlk maçın hakemi Cüneyt Çakır, dönemin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilirken, ikinci maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel ise skandal kararlar vermiş ve kariyeri bitmişti. İki takım arasında oynanan son 7 maçta 9 kırmızı kart çıktı.

RAKİBİ KADAR FAVORİ / Mini Yorum / Olcay Çakır

Trabzonspor son dönemlerde ezeli rakiplerine karşı uygun performanslar üretiyor aslında. Yeniyor, yeniliyor ya da berabere kalıyor. Eskiden bir teslimiyet hali söz konusuydu... O artık yok... Bu hafta ligin lideri konumundaki ezeli rakibiyle deplasmanda karşılaşmak elbette Trabzon için avantajlı bir durum olarak gözükmüyor. Lakin yukarıda bahsettiğim gibi de son dönemlerde rakibine karşı iyi istatistikleri var... Haliyle Trabzonspor kovaladığı Avrupa hedefine ulaşmak adına seriyi üçlemek isteyecektir. Galatasaray ise evinde liderliği bırakmak istemeyecektir. Hakem fiyaskosu ile anılmayan bir oyun gerçekleşirse maç iki yana da dönebilir. Trabzonspor en az ezeli rakibi kadar favorisi karşılaşmanın.