Alman devi Yusuf'a talip oldu! – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Alman devi 'a talip oldu!

    Alman devi <a href="/index/yusuf?id=2a8cf128-0ef1-40a5-9e07-111a0b8cd6b3" class="" rel="tag">Yusuf</a>'a talip oldu!

    Schalke, Trabzonspor'un genç yeteneği için teklifte bulundu.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:48
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