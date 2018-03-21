Millileri yakında izleyecek – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Millileri yakında izleyecek

    Millileri yakında izleyecek

    Milli takımlardaki futbolcuların performansları yakından izlenecek.

    kamplarına giden oyuncuların performansları yakından takip edilecek. ve ekibinin yapacağı bu çalışma sonrası oyuncuların performansları detaylı bir şekilde analiz edilecek ve G.Saray derbisine kadar takımla adaptasyonlarının üst düzeyde tutulmasına çalışılacak. Bu arada , milli takıma çağrılmayan çoğu yabancı oyuncuyla da arada yakından ilgilenecek. Performansı son zamanlarda artan Sosa ve Kucka başta yabancılarla görüşecek Çalımbay'ın Avrupa kupaları hedefine vurgu yapması bekleniyor.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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