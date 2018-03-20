Trabzonspor'un efsaneleri karşı karşıya geldi – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'un efsaneleri karşı karşıya geldi

    Trabzonspor'un efsaneleri karşı karşıya geldi

    Kulübü'nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında karşı karşıya geldi.

    Kulübü'nün efsane isimlerinin forma giyindiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası" adı altında düzenlenen futbol turnuvası 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

    Turnuvanın ilk maçı olan Çubuklu ve Parçalı takımın başlama vuruşunu Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gerçekleştirdi.

    Turnuvanın ilk maçında gerçekleşen mücadelede Ahmet, Şehmuz, Macit, Zafer, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, Yattara, Haluk'tan oluşan Çubuklu takım, Nihat Tümkaya, Musa Büyük, Güngör Öztürk, Orhan Cıkrıkcı, Czyio, Mehmet Yıldırım, Kandil, Cemil Canalioğlu'nun yer aldığı parçalı takımı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

    Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise futbolcular: Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim Özer, , Mehmet Zengin, Osman, Okan'dan oluşan Beyaz takım ile Bülent, Lemi, Tolga, Semavi, Mehmet Yener, Hamdi Zıvalıoğlu, Akın Sağlam, Murat Bölükbaşı, Mehmet Kahraman yer aldığı Bordo takım karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beyaz takımın 8-3 galibiyeti ile son buldu ve Beyaz takım finale yükselen ikinci takım oldu. Çubuklu ve Beyaz takım finale yükselirken, dörtlü salon turnuvası bugün oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:56
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