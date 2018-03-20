Trabzonspor'un efsaneleri karşı karşıya geldi
Trabzonspor Kulübü'nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında karşı karşıya geldi.
Turnuvanın ilk maçı olan Çubuklu ve Parçalı takımın başlama vuruşunu Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gerçekleştirdi.
Turnuvanın ilk maçında gerçekleşen mücadelede Ahmet, Şehmuz, Macit, Zafer, Hasan Özer, Erhan Çağlıyan, Ufuk, Yattara, Haluk'tan oluşan Çubuklu takım, Nihat Tümkaya, Musa Büyük, Güngör Öztürk, Orhan Cıkrıkcı, Czyio, Mehmet Yıldırım, Ali Şen Kandil, Cemil Canalioğlu'nun yer aldığı parçalı takımı 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise futbolcular: Kenan, Muhammed, Bahattin, Selim Özer, Hasan Üçüncü, Mehmet Zengin, Osman, Okan'dan oluşan Beyaz takım ile Bülent, Lemi, Tolga, Semavi, Mehmet Yener, Hamdi Zıvalıoğlu, Akın Sağlam, Murat Bölükbaşı, Mehmet Kahraman yer aldığı Bordo takım karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beyaz takımın 8-3 galibiyeti ile son buldu ve Beyaz takım finale yükselen ikinci takım oldu. Çubuklu ve Beyaz takım finale yükselirken, dörtlü salon turnuvası bugün oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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Nagatomo'dan Fener'e ağır taş
Toplam 6
Yorum
Kosovali Pikachu ne anlar eger iyiyse Berbat interde yer bulurdu
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
arsen l. 8 maç 24 puandan hedef budur.Her takıma fark atacak kadro var farkında değilsin.BJK yi durdurdun bu sene.Karabükle oynarken bile korkuyorsun
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