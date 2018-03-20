Şanssızlık sona erdi – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Şanssızlık sona erdi

    Şanssızlık sona erdi

    ekibi, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelememişti.

    ekibi, evinde oynadığı son 4 maçında galip gelememişti. Son olarak 16 Aralık 2017'de 16'ncı hafta mücadelesinde sahasında 'u mağlup eden bordo-mavili takım, ardından ve ile berabere kaldı, ve 'a ise mağlup oldu. Evkur 'u 4-1 ile geçen bordo-mavililer 4 maç sonra güldü. Konu ile ilgili konuşan kaptan Onur, "Hem üç puan aldık hem de baskıyı attık. Artık çok daha iyi sonuçlara imza atacağız. Moral da kazandık" diye konuştu.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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