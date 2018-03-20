Onazi 189 gün sonra gol kaydetti – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    189 gün sonra gol kaydetti

    <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> 189 gün sonra gol kaydetti

    ekibinin savaşçısı , 189 gün sonra 'nda golle tanıştı.

    ekibinin savaşçısı , 189 gün sonra 'nda golle tanıştı. 24 yaşındaki Nijeryalı ön libero, 'de en son golünü 10 Eylül 2017'de bordo-mavililerin 'ni 3-1 yendiği karşılaşmada kaydetmişti. Söz konusu mücadelede takımının 3. golünü atan , Evkur Yeni karşılaşmasında da takımın 4. golünü attı. 189 gün sonra skor üreten Nijeryalı, bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetmiş oldu.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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