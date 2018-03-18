Dokuz futbolcu kart sınırında – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Dokuz futbolcu kart sınırında

    Dokuz futbolcu kart sınırında

    'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi 9 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

    'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi 9 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde kaptan Onur, Durica, , Dame N'Doye, , Matus Bero, Onazi, Okay Yokuşlu ve , görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Ancak Karadeniz ekibinde Durica, Mustafa ve Bero, sakatlıkları nedeniyle Malatyaspor maçında görev yapamayacak.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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