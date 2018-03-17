Kadro yine değişiyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    yine değişiyor

    Kadro yine değişiyor
    Malatyaspor karşılaşmasında ilk 11'in yeniden değişmesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra kart cezası nedeniyle TM Akhisarspor karşılaşmasında forma giyemeyen Hubocan takıma geri döndü. 'ın bu iki oyuncudan en az birisini pazar günü ilk 11'e monte etmesi bekleniyor.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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