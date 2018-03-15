Birlik olursak sorunlar biter – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Birlik olursak sorunlar biter

    Birlik olursak sorunlar biter

    Başkanı , camiasına çağrıda bulundu.

    Başkanı , 'un içinde bulunduğu ekonomik durumun şehrin ve camianın ortak hareket etmesiyle aşılabileceğini belirtti. Gümrükçüoğlu, "Trabzonspor'umuzun bugün içinde bulunduğu darboğaz mutlaka aşılacaktır. Yeter ki camia bir araya gelsin ve el ele versin" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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