Taraftarımız en iyisini hak ediyor – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    en iyisini hak ediyor

    Taraftarımız en iyisini hak ediyor
    Takımın tecrübeli ismi , kalan haftalarda Avrupa için oynayacaklarını belirtti. Olcay, "Kazanmak istiyorduk ve kazandık. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Avrupa şansınımız korumak istiyoruz. Şampiyonluk hayalleri bitti ama bizim savaşmamız gerek. Çünkü en iyisini hak ediyor. maçıyla serisi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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