Sakatlar için seferberlik emri
Bordo-mavililerin sağlık ekibi, 7 sakat oyuncunun pazar günkü Yeni Malatya maçına yetişmesi için fazla mesaiye başlayacak
Trabzonspor'da 7 sakat oyuncuyu gelecek hafta oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirmek isteyen sağlık kurulu, bu hafta fazla mesai yapacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban, Bero, Durica, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş'a hafta içerisinde yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Bu futbolculardan Castillo, Bero, Durica ve Esteban'ın geri dönüşünün en az 1 ay daha sürebileceği, Akbaş'ın ise iki hafta içinde sahalarda olmasının planlandığı belirtildi. Antrenmanda omzundan sakatlanan Kamil Ahmet ile yine idmanda kasığından sakatlanan Abdülkadir'in tedavisi ise kısa sürede tamamlanacak. Her iki ismin de Evkur Yeni Malatyaspor maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 23:51
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Sakatlar için seferberlik emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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