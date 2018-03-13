Sakatlar için seferberlik emri – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Sakatlar için seferberlik emri

    Sakatlar için seferberlik emri

    Bordo-mavililerin sağlık ekibi, 7 sakat oyuncunun pazar günkü Yeni Malatya maçına yetişmesi için fazla mesaiye başlayacak

    'da 7 sakat oyuncuyu gelecek hafta oynanacak olan Evkur maçına yetiştirmek isteyen sağlık kurulu, bu hafta yapacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban, Bero, Durica, Abdülkadir, ve 'a hafta içerisinde yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Bu futbolculardan Castillo, Bero, Durica ve Esteban'ın geri dönüşünün en az 1 ay daha sürebileceği, Akbaş'ın ise iki hafta içinde sahalarda olmasının planlandığı belirtildi. Antrenmanda omzundan sakatlanan Kamil Ahmet ile yine idmanda kasığından sakatlanan Abdülkadir'in tedavisi ise kısa sürede tamamlanacak. Her iki ismin de Evkur Yeni Malatyaspor maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:51
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