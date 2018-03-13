Sakatlar için seferberlik emri

Trabzonspor'da 7 sakat oyuncuyu gelecek hafta oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirmek isteyen sağlık kurulu, bu hafta fazla mesai yapacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban, Bero, Durica, Abdülkadir, Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş'a hafta içerisinde yoğun bir tedavi programı uygulanacak. Bu futbolculardan Castillo, Bero, Durica ve Esteban'ın geri dönüşünün en az 1 ay daha sürebileceği, Akbaş'ın ise iki hafta içinde sahalarda olmasının planlandığı belirtildi. Antrenmanda omzundan sakatlanan Kamil Ahmet ile yine idmanda kasığından sakatlanan Abdülkadir'in tedavisi ise kısa sürede tamamlanacak. Her iki ismin de Evkur Yeni Malatyaspor maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.