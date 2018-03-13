Kulübenin yaş ortalaması 23 – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Kulübenin yaş ortalaması 23

    Kulübenin yaş ortalaması 23
    Bordo-mavili takımda sakat oyuncuların çok olması nedeniyle yedek alt yapıdan yetişen tam 6 genç oyuncu yer aldı. Bu da takımın yaş ortalamasını düşürdü. N'Doye (33), Rodallega (32) gibi tecrübeli oyunculara rağmen alt yapıdan katılan oyuncular nedeniyle yedek kulübesinin yaş ortalaması 23 oldu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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