Trabzonspor kafilesi, Manisa'ya gitti – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    kafilesi, Manisa'ya gitti

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> kafilesi, Manisa'ya gitti

    , 'in 25. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maç için Manisa'ya gitti.

    'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İzmir'e hareket etti.

    Bordo-mavili ekip, İzmir'den kara yoluyla maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.

    'da sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, , Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.

    'un 21 yaş altı takımında forma giyen ve profesyonel sözleşme imzalanan Sami Can Özkan da kafileye dahil edildi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:55
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