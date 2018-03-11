Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İzmir'e hareket etti.

Bordo-mavili ekip, İzmir'den kara yoluyla maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 21 yaş altı takımında forma giyen ve profesyonel sözleşme imzalanan Sami Can Özkan da kafileye dahil edildi.



