Trabzonspor kafilesi, Manisa'ya gitti
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maç için Manisa'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İzmir'e hareket etti.
Bordo-mavili ekip, İzmir'den kara yoluyla maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Jan Durica, Matus Bero, Abdulkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Fabian Castillo ile cezalı Tomas Hubocan, kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 21 yaş altı takımında forma giyen ve profesyonel sözleşme imzalanan Sami Can Özkan da kafileye dahil edildi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:55
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Ümit Özat Şenol Güneş'i suçladı
Toplam 8
Yorum
Yazık Yılların Gençlerbirliği küme düşme mücadelesi veriyor, hocası hala fenerbahçe adına algı yaratma peşinde.
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Şampiyonluk üçgeni!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Taraftarın Şampiyonluk ve 4.yıldız beklediği bir döneme girilmişken,kendi sahasında Akhisarı dağıtmasını beklenen FB, kendi dağılıyor, Zor
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 6
Yorum
En büyük FENER Rakiplerinle kıyaslandığında 20 senelik başkanlık döneminde başarısızsın, FB futbol takımını egolarınla yönetip oyuncağın haline çevirdin
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