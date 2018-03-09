Trabzonspor taktik çalıştı – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    taktik çalıştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> taktik çalıştı

    , ’in 25’inci haftasında 12 Mart Pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, , Durica, Castillo ve Bero katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

    OKAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
    Antrenmandan sonra saha kenarında Okay Yokuşlu'ya 24'üncü yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Okay'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.
    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:45
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