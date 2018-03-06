İlk derbisini kaybetti – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    İlk derbisini kaybetti

    İlk derbisini kaybetti
    Bordo-mavililerin hocası , üçüncü derbisinde ilk mağlubiyetini yaşadı. Çalımbay, 'un başında ilk derbisine maçında çıkmıştı. Cimbom'u 2-1 yenmişti. Ardından derbisi 1-1 sonuçlanmıştı. Çalımbay dün ilk derbi yenilgisiyle tanıştı. Fırtınası, evinde 'a 2-0'lık skorla kaybetti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:07
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