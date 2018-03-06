Hubocan cezalı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Hubocan cezalı

    Hubocan cezalı

    ’da maç öncesi 10 futbolcu sınırındaydı. Hubocan gördüğü kartla Akhisar’a karşı cezalı duruma düştü

    Bordo-mavili ekipte karşılaşması öncesi 10 futbolcu sınırındaydı. Kaleci , Durica, , N'Doye, Sosa, Bero, Onazi, Okay, Hubocan ve Olcay sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşeceklerdi. Aralarında sadece Tomas Hubocan sarı kat gördü. Slovak stoper haftaya deplasmandaki Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hubocan maç sonu "İyi başladık ama Beşiktaş çok tecrübeli bir takım. İkinci yarı düştük" dedi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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