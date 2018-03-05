Abdülkadir’in sıkıntısı yok – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ’in sıkıntısı yok

    <a href="/index/abdulkadir?id=b71d2e9b-030e-4b69-b3e2-06d87b74503e" class="" rel="tag">Abdülkadir</a>’in sıkıntısı yok
    Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür hafta arası tedbir amaçlı bazı idmanlara çıkarılmamıştı. Başarılı oyuncunun bugün forma giymesinde herhangi bir sıkıntı olmadığı kaydedildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da sağlık heyetiyle yaptığı son görüşmenin ardından yüzde 100 hazır olan 'i bugün 11'de kullanacak. Genç isim sağ kanatta yer alacak.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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