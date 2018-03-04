Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Trabzonsporlu taraftarlardan 'e ziyaret

    Trabzonsporlu taraftarlardan <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e ziyaret

    El Nino Trabzonspor Taraftarlar Derneği üyeleri, 'in 24. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü 'i, kaldığı otelde ziyaret etti.

    Siyah-beyazlı kafilenin 'ndan çıkışı sırasında bir grup bordo-mavili taraftarla arasında yaşanan kısa süreli tartışma nedeniyle El Nino Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Bal ve dernek üyeleri, tecrübeli teknik adama konakladığı otelde ziyarette bulundu.

    'e çiçek veren taraftarlar, Trabzonspor'un efsane futbolcularından olan ve bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevinde de bulunan tecrübeli teknik adama desteklerini iletti.

    El Nino Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Bal, Şenol Güneş'in Trabzonspor'un efsanesi olduğunu ve kendisine yapılan hareketi kınadıklarını söyledi.

    "Vefanın İstanbul'da bir semt olmadığını herkes bilmeli." ifadelerini kullanan Bal, "Şenol Güneş, çocukluğumuzun efsanesi. Biz onunla sevdik Trabzonspor'u. Fenerbahçe maçlarında bordo-mavi kravat takması bile benim için vefadır. Yapılan hareketi kınıyorum. O, sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin efsanesi." diye konuştu.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonsporlu taraftarlardan 'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN