Siyah-beyazlı kafilenin Trabzon Havalimanı'ndan çıkışı sırasında bir grup bordo-mavili taraftarla Şenol Güneş arasında yaşanan kısa süreli tartışma nedeniyle El Nino Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Bal ve dernek üyeleri, tecrübeli teknik adama konakladığı otelde ziyarette bulundu.

Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, Trabzonspor'un efsane futbolcularından olan ve bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevinde de bulunan tecrübeli teknik adama desteklerini iletti.

El Nino Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Bal, Şenol Güneş'in Trabzonspor'un efsanesi olduğunu ve kendisine yapılan hareketi kınadıklarını söyledi.

"Vefanın İstanbul'da bir semt olmadığını herkes bilmeli." ifadelerini kullanan Bal, "Şenol Güneş, çocukluğumuzun efsanesi. Biz onunla sevdik Trabzonspor'u. Fenerbahçe maçlarında bordo-mavi kravat takması bile benim için vefadır. Yapılan hareketi kınıyorum. O, sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin efsanesi." diye konuştu.



