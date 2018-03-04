Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 125 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 171 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında üç farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 89 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 126 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 43 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 21, Beşiktaş ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, biri Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 60, Beşiktaş ise 53 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı Beşiktaş 4-3 kazandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.

Bu arada Trabzonspor, evinde yaptığı son 5 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Trabzon'da son galibiyetini 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakadan 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.