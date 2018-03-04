Fırtına 'büyük' maçlarda kaybetmiyor

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

"BÜYÜK" MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

ÇALIMBAY'IN "BÜYÜK" MAÇLARDAKİ KARNESİ

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.