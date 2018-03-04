Fırtına 'büyük' maçlarda kaybetmiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.
Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz, kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan Mustafa Akbaş, Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.
Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.
"BÜYÜK" MAÇLARDA YENİLMEDİ
Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.
Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.
Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
ÇALIMBAY'IN "BÜYÜK" MAÇLARDAKİ KARNESİ
Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:49
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Üstün Japon teknolojisi
Toplam 1
Yorum
fbcan karabükspor zaten bitik durumda bu maçta alt yapıdan adam çıkartsan onlar bile asist yapar bu başlık komik. bu adam gs'nin oyuncusu değil
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 1
Yorum
bjk Q7 yokken üst üste oynasın kendini bulacak bakın görün.
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Ekici formülü
Toplam 3
Yorum
EK VE BİÇ Maçta ilk atılacak kişiydi. Hakem çok kötü yönetti ve bu nu oyunda tuttu. Aykut hoca uyandı ve değişti. Olaylarıda bu başlattı.erkan zengin
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