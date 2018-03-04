Fırtına 'büyük' maçlarda kaybetmiyor – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Fırtına 'büyük' maçlarda kaybetmiyor

    Fırtına 'büyük' maçlarda kaybetmiyor

    , 'in 24. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    Ligde geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, karşısında da galip gelerek çıkış yakalamak istiyor.

    ekibinde , kart cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulanan , Esteban Alvarado ve Fabian Castillo da kadroda yer alamayacak.

    'un Beşiktaş karşısında , Pereira, Durica, Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.

    "BÜYÜK" MAÇLARDA YENİLMEDİ
    Trabzonspor, Beşiktaş ile yapacağı müsabakayı kazanarak üç büyük rakibi karşısında bu sezonki yenilmezliğini sürdürmeye çalışacak.

    Bordo-mavililer, bu sezon ligde Beşiktaş, ve ile oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

    Karadeniz ekibi, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ve 7. haftada da Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı maçlardan 2-2'lik sonuçlarla döndü. 10'uncu haftada sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, 19. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

    ÇALIMBAY'IN "BÜYÜK" MAÇLARDAKİ KARNESİ
    Trabzonspor, teknik direktör yönetiminde söz konusu rakipler karşısındaki üçüncü maçına çıkacak.

    Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

    Rıza Çalımbay, takım kaptanlığı ve teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş'a karşı Trabzonspor'un başında ilk kez sahaya çıkacak.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:49
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