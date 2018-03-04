Bursa’nın N’Doye aşkı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Bursa’nın N’Doye aşkı

    Bursa’nın N’Doye aşkı
    FIRTINA ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek N'Doye'un peşini bırakmıyor. Oyuncunun menajeri ile sürekli iletişim halinde olan Bursalı yöneticilerin, sezon sonunda 32 yaşındaki Senegalli forveti bedelsiz olarak kadrosuna katma noktasında ısrarcı olduğu öğrenildi. yönetimi kurulunun ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesini uzatıp uzatmama konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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