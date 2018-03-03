Hedefimiz Avrupa – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Hedefimiz Avrupa

    Hedefimiz Avrupa

    : Henüz bitmiş bir şey yok. Zirvenin 11 puan gerisinde olabiliriz ama her an her şey değişebiliyor. Avrupa kupalarına katılmak için ’ı eli boş göndermek istiyoruz

    ekibinin tecrübeli oyuncularından , Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyeti derbisi ile taçlandırmak istediklerini söyledi. 'de daha 11 haftanın olduğuna dikkat çeken Olcay, "Henüz bitmiş bir şey yok. Zirvenin 11 puan gerisinde olabiliriz ama her an her şey değişebiliyor. Avrupa kupalarına katılmak için son ana kadar savaşacağız" diye konuştu. 30 yaşındaki sol kanat, sözlerini şöyle sürdürdü:

    UMARIM DOSTÇA GEÇER
    " derbisi çok önemli. Öncelikle tüm hesaplarımızı kazanmak üzerine yaptık. Gelecek haftalar için Beşiktaş karşısında alacağımız sonuç bize ışık tutacaktır. Umarım dostça, kavgasız gürültüsüz fair-play havasında bir mücadeleyi geride bırakırız."
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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