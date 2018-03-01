Satranç gibi... – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Satranç gibi...

    Satranç gibi...
    Mini Yorum / Yunus Emre Sel: 'ın Beşiktaş'ın kanat oyuncularına önlem alması normal. Son F.Bahçe derbisi dahil olmak üzere siyah-beyazlı kulüp, kanat oyuncularından üst düzey verim alıyor. Bireysel olarak Quaresma ve Babel gibi isimleri durdurmanın ne kadar zor olduğunu bilen bir teknik adam, doğal olarak alan savunması dediğimiz, bir bölgede onları durdurmaya yönelik oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Çalımbay, F.Bahçe'nin uygulayamadığı bu sistemi oyuncularına iyi anlatabilirse sonuca gidebilir ama Şenol Güneş'in de karşı bir hamlesi olacaktır.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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