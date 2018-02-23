Operasyon zamanı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Operasyon zamanı

    Operasyon zamanı

    Bordo-mavililerin teknik patronu Çalımbay’ın, Aytemiz maçı öncesi takımda operasyon yaparak daha ofansif bir kadro tercih etmesi bekleniyor

    Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçı öncesinde takımda operasyon yapmayı planlıyor… 5 haftalık beraberlik serisinin ardından Başakşehir yenilgisi nedeniyle keyfi kaçan 54 yaşındaki hoca, güney ekibi karşısında bazı oyuncularını kızağa çekecek. Özellikle gol yollarındaki sorunu çözmeye çalışacak olan tecrübeli çalıştırıcının, operasyona savunmadan başlaması ve stoperde Uğur-Hubocan ikilisine görev vermesi, sol bekte de Novak'ı görevlendirmesi bekleniyor.

    KUCKA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
    sınavında formasını Onazi'ye kaptıran Kucka'nın da ilk 11'de başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise hücumda çekiyor. Formda olan Sosa'yı kesmek istemeyen Çalımbay, N'Doye ve Castillo ikilisinden birine yer açarak daha fazla golcü alternatifi oluşturmayı planlıyor. Forvette Burak'ın durumuna görev N'Doye ve Rodallega'dan birisi görev yapacak.

    ÇALIMBAY KAPILARI KAPATTI
    Karadeniz ekibinin teknik direktör , geldiği günden itibaren haftalık olarak düzenlediği basın toplantısını bu hafta düzenlememe kararı aldı. Ayrıca, iki gün önceden idmanları da basına kapattı. Çalımbay'ın bu kararı almasında geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan bazı soruların etkisinin olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın bundan sonraki basın toplantılarını ayda bir olarak yapmayı planladığı da ifade edildi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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