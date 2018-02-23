Operasyon zamanı
Bordo-mavililerin teknik patronu Çalımbay’ın, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi takımda operasyon yaparak daha ofansif bir kadro tercih etmesi bekleniyor
KUCKA TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Başakşehir sınavında formasını Onazi'ye kaptıran Kucka'nın da ilk 11'de başlamasına kesin gözü ile bakılıyor. Çalımbay en büyük sıkıntıyı ise hücumda çekiyor. Formda olan Sosa'yı kesmek istemeyen Çalımbay, N'Doye ve Castillo ikilisinden birine yer açarak daha fazla golcü alternatifi oluşturmayı planlıyor. Forvette Burak'ın durumuna görev N'Doye ve Rodallega'dan birisi görev yapacak.
ÇALIMBAY KAPILARI KAPATTI
Karadeniz ekibinin teknik direktör Rıza Çalımbay, geldiği günden itibaren haftalık olarak düzenlediği basın toplantısını bu hafta düzenlememe kararı aldı. Ayrıca, iki gün önceden idmanları da basına kapattı. Çalımbay'ın bu kararı almasında geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan bazı soruların etkisinin olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın bundan sonraki basın toplantılarını ayda bir olarak yapmayı planladığı da ifade edildi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:02
-
"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
-
"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
-
Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Operasyon zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.