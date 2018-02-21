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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Beraberlikte zirvede

    Beraberlikte zirvede
    , 'de en fazla berabere kalan takım olarak da dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, aldığı 9 bu alanda zirvede yer aldı. 'ın takımını 8 , ve takip etti. 12 maçlık yenilmemezlik serisi geçen hafta mağlubiyeti ile sona ermişti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:19
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