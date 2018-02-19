Trabzonspor’da 50’nci yıl depremi
Trabzonspor’da ‘50’nci yılda şampiyonluk’ parolasıyla göreve soyunan bordo mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süresinin son yılında da takımın başarısız sonuçları sürdürmesi nedeniyle istifası isteniyor.
2015 yılında başkanlığa seçilen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Usta yönetimi, 2015-16 sezonun 13'üncü haftasında 17 puanla 9'uncu sırada aldığı takımla söz konusu sezonu 40 puanla 12'nci sırada tamamladı. 50'nci yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı.
50'İNCİ YILDA ZİRVE İLE PUAN FARKI 13
Trabzonspor yönetimi, kuruluşunun 50'nci yılı olan ve zirve hedefi koyduğu 2017-18 sezonunda geride kalan 22 haftada da hüsran yaşadı. Büyük umutlarla başlanılan söz konusu sezonda bordo-mavililer 22'nci hafta itibariyle 33 puan topladı, zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Bunun üzerine ise özellikle de son 6 maçtan galibiyet alınamaması nedeniyle taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
USTA DÖNEMİ KARNE ZAYIF
Trabzonspor, 6 Aralık 2015'te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 107 puan toplayabilen Trabzonspor, 124 puanı ise hanesine yazdıramadı.
AVRUPA VE KUPADA DA YOK
Bordo-mavililer, Usta döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda da beklentilere cevap vermedi. Usta döneminde Avrupa Kupaları'na katılamayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda ise son 16 turunda veda etti.
TAKIMA TEK GÜN İZİN
Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçının ardından takıma 1 gün izin verildi. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla ligin 23'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
YEREL GAZETELERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Yerel gazeteler de 5 maçlık beraberlik serisinin ardından 22'nci haftada Trabzonspro'un sahasında Medipol Başakşehir'e mağlup olmasının ardından yönetime 'bırakın gidin' çağrısında bulundu. Karadeniz Gazetesi, "Anlayın artık istenmiyorsunuz, kapı dışarı" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, "Yeter artık ağlatmayın, bırakın gidin" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Seri sonu!", "Adebayor attı, bizimkiler baktı, Trabzonspor'un 12 maçlık yenilmezliği bitti" yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, "Arıza büyük!", "Trabzonspor tel tel dökülüyor, Avrupa treni elden kaçıyor" ifadelerine yer verdi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:06
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Newcastle peşini bırakmıyor
Toplam 3
Yorum
kaya ndiaye'den aldığımız kadar bu oyuncudan da almamız gerekir ingiltere olmazsa zaten bir iki yıl sonra çinden 20 milyon teklif gelir.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 24
Yorum
SEYREDERİZ. ÇIPLAAAK TA BİZİM GİBİ SEYREDER NDİAYE Yİ SATTIRMAMALIYDI TERİM. EĞER GS ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAKSA. YOK GS ŞAMPİYONLUK İSTEMİYORSA HER ŞEY NORMAL. BİZDE K. PAŞAYI GS GİBİ
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 13
Yorum
Aslan SERDARI OYUNDAN CIKARTMAK-DONKU DEFANSA CEKMEK-FEGHOULI ISRARI-HASTALANAN ADAMDA ISRAR ETMEK-YASINDEN UMUT BEKLEMEK VE MARIANOYU UNUTMAK !
Trabzonspor’da 50’nci yıl depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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