CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Taraftarların duygularını anlıyorum"

    "Taraftarların duygularını anlıyorum"

    Spor Toto Süper Lig'de 'e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da, ikinci yarıda oyundan çıkarken taraftarların tepki gösterdiği , "Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum." ifadesini kulandı.

    Bordo-mavili takımın genç oyuncusu , sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak, şunları kaydetti:

    "Önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldık. Üstelik çok iyi bir atmosfere rağmen... Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum. Kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Daha iyisi için çok çalışacağız. Herkese teşekkürler."

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Taraftarların duygularını anlıyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN