"Taraftarların duygularını anlıyorum"

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak, şunları kaydetti:

"Önemli bir karşılaşmadan puansız ayrıldık. Üstelik çok iyi bir atmosfere rağmen... Onların arasından geldiğim için biliyorum ki tüm taraftarımız oldukça üzgün ve mutsuz. Duygularını anlıyorum. Kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Daha iyisi için çok çalışacağız. Herkese teşekkürler."