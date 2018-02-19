CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sürpriz! Kucka’nın yerine 11’de

    Sürpriz! Kucka’nın yerine Onazi 11’de
    Fırtına'nın hocası , maçına, geçtiğimiz haftaki G.Birliği sınavının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak çıktı, en büyük sürprizi ise orta sahada Kucka yerine 'yi görevlendirerek yaptı. Sol bekte yeni transfer Novak'ın yerine son haftaların formda ismi Kamil'i stoperde Uğur'un yerine Durica'yı, sağ bekte Pereira'yı oynatan tecrübeli hoca, Kucka'nın yerine Onazi'ye, Bero'nun yerine de Yusuf'a şans tanıdı. Burak, Rodallega'nın yerine oynadı.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sürpriz! Kucka’nın yerine Onazi 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN