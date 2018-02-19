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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan ‘penaltı yok’ işareti

    Burak Yılmaz’dan ‘penaltı yok’ işareti
    Karşılaşmanın 52'nci dakikasında savunmanın arkasına atılan uzun topta bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan , Epureanu ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Bordo-mavili taraftarlar bu pozisyondan penaltı beklerken, hakem 'a da tepki gösterdi ancak Burak ayağa kalkarak tribünlere el salladı ve "Penaltı değildi" işareti yaptı. Bu pozisyona da tepki gösterdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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