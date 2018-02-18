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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Tribünlerde ''Yönetim istifa'' sesleri!

    Tribünlerde ''Yönetim istifa'' sesleri!

    'de 22. hafta mücadelesinde , 'e 1-0 mağlup olurken maçın 86. dakikasında Medical Park Stadı'ndaki taraftarlardan "Yönetim istifa" tezahüratları geldi.

    'de 6 haftadır galibiyete hasret kalan 'da taraftarlardan takıma ve yönetime tepki geldi.

    Maçın 86. dakikasında taraftarlar, gelen top kaybının ardından adeta çıldırdı ve "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla oynanan oyuna tepki gösterdiler. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer 35. dakikada Adebayor'un golüne engele olamadı, daha sonra da 'la girilen gol pozisyonlarından sonuç gelmedi.

    Taraftarlar uzun zamandır galibiyet gelmemesinin ardından oynanan kötü oyunun ardından takıma, teknik ekibe ve yönetime büyük tepki gösterdi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:15
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