Tribünlerde ''Yönetim istifa'' sesleri!
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken maçın 86. dakikasında Medical Park Stadı'ndaki taraftarlardan "Yönetim istifa" tezahüratları geldi.
Süper Lig'de 6 haftadır galibiyete hasret kalan Trabzonspor'da taraftarlardan takıma ve yönetime tepki geldi.
Maçın 86. dakikasında taraftarlar, gelen top kaybının ardından adeta çıldırdı ve "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla oynanan oyuna tepki gösterdiler. Maça hızlı başlayan bordo-mavililer 35. dakikada Adebayor'un golüne engele olamadı, daha sonra da Burak Yılmaz'la girilen gol pozisyonlarından sonuç gelmedi.
Taraftarlar uzun zamandır galibiyet gelmemesinin ardından oynanan kötü oyunun ardından takıma, teknik ekibe ve yönetime büyük tepki gösterdi.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:15
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Adebayor attı, Trabzonspor taraftarı alkışladı!
Toplam 1
Yorum
mehmet artık kendi taraftarlarınızın karşısında maç kazanın ayıp günahtır
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Hasan Ali cezalı
Toplam 1
Yorum
kanarya907 Bilerek gördü..
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Remy'yi çok istedim
Toplam 4
Yorum
ERAY O zaman istifa et. İstediğin oyuncu alınmadıysa ve çok rahatsızsan, bunu sürekli de dile getiriyorsan istifa et.
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