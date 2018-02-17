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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Sancar’a onur üyeliği

    Sancar’a onur üyeliği

    Geçtiğimiz günlerde forması giyen 2015 Nobel Kimya ödüllü Prof. Dr. 'a yönetim tarafından onur üyeliği teklif edildi

    Sancar'a gönderilen mektupta " olarak sahip olduğunuz bu saygın rolün misyonu ile örtüştüğünü görebiliyoruz. Sizin gibi değerli bir insana "Trabzonspor Onur Üyeliği" payesini vermek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. Amerika'ya giden mektup Aziz Sancar'ın eline geçti. Uzun mektup karşısında duygulanan "Büyük onur duydum" diyerek teklifi kabul ettiği belirtildi.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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