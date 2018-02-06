Pereira ile 2 yıl daha
Trabzonspor, performansından memnun olduğu Pereira ile “Devam” dedi. 1 milyon 40 bin euro garanti para alacak
'Banko' oyuncu
JOAO Pereira'nın Trabzonspor'dan alacağı rakam da açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli sağ bek yıllık 1 milyon 40 bin euro garanti para kazanacak. Ersun Yanal döneminde transfer edilen tecrübeli oyuncu, Rıza Çalımbay geldiğinde de yerini korumuştu. Her hocanın 'bankosu' olan Pereira bu sezon ligde sadece cezası sebebiyle dün oynamadı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 01:14
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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