CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Pereira ile 2 yıl daha

    Pereira ile 2 yıl daha

    , performansından memnun olduğu Pereira ile “Devam” dedi. 1 milyon 40 bin euro garanti para alacak

    BORDO-mavililer geçen sezonun devre arasında Sporting Libzon'dan kadrosuna kattığı Joao Pereira'nın performansından bir hayli memnun kaldı. Yönetim, deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın da fikrini aldıktan sonra Portekizli sağ bekin haziranda bitecek sözleşmesini masaya yatırdı. Trabzonspor forması giymekten dolayı mutlu olduğunu belirten 33 yaşındaki futbolcu ile anlaşan yönetim anlaşmayı dün maç başlamadan önce KAP'a bildirdi. Buna göre Pereira'nın sözleşmesi 2019-20 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Pereira 2 yıl daha formasını taşıyacak.

    'Banko' oyuncu
    JOAO Pereira'nın Trabzonspor'dan alacağı rakam da açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli sağ bek yıllık 1 milyon 40 bin euro garanti para kazanacak. Ersun Yanal döneminde transfer edilen tecrübeli oyuncu, Rıza Çalımbay geldiğinde de yerini korumuştu. Her hocanın 'bankosu' olan Pereira bu sezon ligde sadece cezası sebebiyle dün oynamadı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pereira ile 2 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN