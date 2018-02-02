Trab zonspor'da Burak Yılmaz'ın kasığındaki sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle gözler Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega'ya çevrildi. Bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Göztepe maçında ilk 11'de görev yapan Rodallega, yine bir Göztepe sınavıyla ilk 11'de sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kadroda olduğu son 14 maçın 12'sinde sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki futbolcu, Burak'tan sonra 4 golle takımın en skorer ikinci ismi konumunda. İlk 11'de oynadığı Göztepe maçında da fileleri sarsmayı başaran Rodallega'nın, Burak'ın yokluğunda şansını iyi değerlendirmek istediği ve antrenmanlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğu gözlendi. ONUR iPLERi ELiNE ALDI KAPTAN Onur da son haftalarda kaybedilen puanlar sonrası takım arkadaşlarının moralinin bozulması üzerine sorumluluk alarak, onlarla bir görüşme yaptı. Çok iyi bir takım olduklarını arkadaşlarına söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Sadece şanssız maçlar yaşadık. Ama bu durumu düzeltmek için ekstra çaba sarf etmemiz şart" dedi. Onur'un, bazı takım arkadaşları ile önümüzdeki günlerde kendilerine gösterdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür ziyaretlerinde bulunacağı öğrenildi.

Yunus Emre Sel



GÖÇEK DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in 20'nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un pazartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. 1976 İstanbul doğumlu hakem ile bugüne kadar 36 maça çıkan Fırtına, 18 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve 10 kez kaybetti. Fırtına, Göçek ile en son Kasımpaşa'yı bu sezon 3-0 yenmişti



Yeni başlangıç

ŞİMDİ her şeye yeniden başlanabilir. Bunun için gerekli tüm şartlar oluştu. Psikolojik eşik olan Fenerbahçe derbisi de bitti. Göztepe maçı önemli bir sınav haline geldi. Taraflar birbirini test etti, herkes üç aşağı beş yukarı birbirinin derdini anladı gibi. Teknik direktör Rıza Çalımbay öncesi ve sonrası bu kadronun neler yapıp neler yapamayacağı ortada. Bordo-mavili takımın taraftarının talepleri de netleşti. Bakalım Göztepe maçında kim kimi ne kadar anlamış?

Mini yorum Olcay Çakır



Süper Lig'de bu sezon sadece ilk yarıdaki Göztepe sınavında 11'de görev alan Hugo Rodallega yine bir Göztepe maçıyla 11'e dönecek