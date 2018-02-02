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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Komando eğitimi

    Komando eğitimi
    SÜPER Lig'in 20'nci haftasında pazartesi günü sahasında 'yi konuk edecek olan , dün hazırlıklarını sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Mustafa ve Uğur katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Castillo ile Novak ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, bu çalışmalar sırasında futbolcuların yerde süründükten sonra gol atmaya çalışması, 'Komando' antrenmanı şeklinde yorumlandı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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